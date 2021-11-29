Fenerbahçe'den Isco bombası! İspanyol basını yazdı: Mesut Özil yerine geliyor...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de Galatasaray'ı devirerek moral kazanan Fenerbahçe zirve yarışına tutunmak istiyor. Göztepe'nin konuğu olacak olan sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. İspanyol basını Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılabileceğini ve Özil yerine Isco'nun sarı-lacivertli formayı giyebileceğini iddia etti. İşte detaylar...
Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından derbide Galatasaray'ı yenerek nefes alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos'a yenilerek turnuvaya veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Kanarya, gözünü lige çevirdi. Bu akşam oynanacak Göztepe müsabakasına mutlak 3 puan için çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.
Fenerbahçe'nin bir başka gündemi ise transfer. Geçen sezonun devre arasında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi alarak büyük ses getiren İstanbul ekibi, yine bir dünya yıldızına gözünü dikti. Vitor Pereira'nın zaman zaman yedek bıraktığı Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia ediliyor.
Alman yıldızın Amerika'ya gidebileceği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin Mesut sonrası planı hazır. İspanyol basınının iddiasına göre, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye imza atabilir.
Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Isco ile ilgilendiği, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılması durumunda Isco'nun transfer edileceği İspanyol basınında yer aldı.
Avrupa liglerinde devre arası transfer dönemi yaklaşılırken, Fenerbahçe'yle ilgili önemli bir transfer haberi geldi.