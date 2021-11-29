Fenerbahçe’den Isco bombası! İspanyol basını yazdı: Mesut Özil yerine geliyor...

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından derbide Galatasaray'ı yenerek nefes alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos'a yenilerek turnuvaya veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Kanarya, gözünü lige çevirdi. Bu akşam oynanacak Göztepe müsabakasına mutlak 3 puan için çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.