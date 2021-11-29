Vitor Pereira hata istemiyor! İşte Göztepe - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk hedefine ulaşabilmeleri için ilk yarıda kalan 6 karşılaşmayı maksimum puanla kapatıp, lider Trabzonspor ile farkı en aza indirmeleri gerektiğini hatırlattı. Sarı-lacivertli takımın, son iki maçta olduğu gibi oyuna yine 4'lü savunma ile başlaması bekleniyor. Skora ve maçın gidişatına göre oyun içinde yine 3'lüye dönülebilir.