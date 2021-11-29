SON DAKİKA: Trabzonspor durdurulamıyor: Süper Lig tarihine geçti! Abdülkadir Ömür farkı...
Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor adeta durdurulamıyor. Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 14. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en yüksek farkına ulaştı. 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu yakalayan Karadeniz fırtınası, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçından galibiyet elde etmesi halinde kendi rekorunu kıracak. Öte yandan Galatasaray maçında taraftarın tepkisini alan Abdülkadir Ömür de Abdullah Avcı'nın desteğiyle patlama yaptı. Ömür, son 3 maçı da boş geçmedi ve 3 gol attı. İşte tarhi yazan Trabzonspor'un muhteşem istatistikleri...
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı.
Hatayspor ve Konyaspor'un yenilmesinin ardından her iki takıma 10'ar puan fark atan Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en yüksek farkına ulaştı.
1999-2000 sezonunda 14. haftanın bitiminde Galatasaray, en yakın takipçisine 8 puan fark atmıştı. Fenerbahçe de yine 2013-2014 sezonunda 14. haftada zirvede 8 puanlık bir farka sahipti.
Trabzonspor 10 puanlık fark ile, bu istatistikte zirvede yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakmış oldu.
Öte yandan 8 puanlık farkların oluştuğu iki sezonda da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış ve rakiplerinin önünde ligi bitirip, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.