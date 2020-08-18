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Fenerbahçe'den imza şov! Yıldız isimler transfer için gün sayıyor... | Fenerbahçe transfer haberleri

Gelecek sezon, son 2 sezondur yaşananları taraftara unutturmak için işi sıkı tutan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Filip Nocak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından yeni bir imza şova hazırlanıyor. Geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmaya çalışan sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonunun tüm detayları ve son dakika gelişmeleri.

18.08.2020 09:35 - Son Güncelleme: 18.08.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





