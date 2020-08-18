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Fenerbahçe'den imza şov! Yıldız isimler transfer için gün sayıyor... | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'den imza şov! Yıldız isimler transfer için gün sayıyor... | Fenerbahçe transfer haberleri
Gelecek sezon, son 2 sezondur yaşananları taraftara unutturmak için işi sıkı tutan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Filip Nocak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından yeni bir imza şova hazırlanıyor. Geniş ve bol alternatifli bir kadro kurmaya çalışan sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonunun tüm detayları ve son dakika gelişmeleri.
18.08.2020 09:35
- Son Güncelleme: 18.08.2020 09:35
Topuk Yaylası'ndaki kampı bugün başlayacak olan Fenerbahçe, diğer yandan da transferde bombaları bir bir patlatacak.
Geçtiğimiz iki sezonda yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.
Anlaştığı isimleri Düzce'deki kamp merkezinde duyuracak olan Kanarya, imzaları da burada attıracak.
Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi yaşatacak olan Fenerbahçe, Thiam, Perotti ile Bastos ve Lemos ikilisinden birine Çubuklu'yu giydirecek.
İMZALAR AN MESELESİ
Perotti transferinde hem kulübü Roma hem de futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Thiam'la da önceki gün anlaşma sağlamıştı.