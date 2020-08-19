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Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön elem turunda Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de, Yunanistan temsilcii PAOK ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek. Bu kritik sınav öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferleri de sahaya süreceği ilk 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i...

19.08.2020 12:47 - Son Güncelleme: 19.08.2020 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





