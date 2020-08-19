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Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön elem turunda Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de, Yunanistan temsilcii PAOK ile karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselecek. Bu kritik sınav öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferleri de sahaya süreceği ilk 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı ilk 11'i...

19.08.2020 12:47 - Son Güncelleme: 19.08.2020 12:47
Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

Avrupa'daki yolcuğuma Yunanistan'ın PAOK takımı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta tüm gözler bu maça çevrildi.

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Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kritik maça hazırlanan siyah-beyazlılar rakibini mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

Her iki takım 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'da kozlarını paylaşacak ve Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.

Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

Seyircilerin alınmadığı mücadelede kazanan taraf Devler Ligi 3. eleme turuna yükselecek.

Beşiktaş Avrupa arenasında sahne alıyor! İşte yeni transferlerle Kartal'ın PAOK maçı 11'i

Yeni transferleri ve güçlenen kadrosu Beşiktaş, PAOK karşısında tur peşinde olacak.

İşte Yalçın'ın PAOK maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i

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