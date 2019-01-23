Fenerbahçe'den iki bomba birden
Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe, yeni transferlerle coşmak istiyor. Başkan Ali Koç, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği yıldızları alabilmek için gaza bastı.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 08:48:23
Güncelleme: 08:49:12
Stoper transferini tamamlayan Fenerbahçe'nin öncelikli diğer hedefleri santrfor, sağ kanat ve orta saha transferleriydi...
İşte Kanarya'nın bitirme aşamasına geldiği iki transfere dair yaşanan son gelişmeler...
VARAN 1
Bir süredir adı Fenerabahçe ile anılan golcü yıldızın mevcut takımına gelen yeni santrfor sonrası, Fenerbahçe'nin eli güçlendi...
O isim Togolu golcü Emmanuel Adebayor! Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'in yıldız forveti ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Dünkü gelişmeler sonrası 34 yaşındaki Togolu golcünün çubukluya bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.