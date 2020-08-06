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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Bakın aslında hangi takımlıymış

Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim vardı, o da Gökhan Gönül.'dü... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Nitekim o transfer iddiları doğru çıktı, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri peş peşe patlattı. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Gökhan Gönül bakında aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.

06.08.2020 18:03 - Son Güncelleme: 06.08.2020 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





