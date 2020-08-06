Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Bakın aslında hangi takımlıymış
Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim vardı, o da Gökhan Gönül.'dü... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Nitekim o transfer iddiları doğru çıktı, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri peş peşe patlattı. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Gökhan Gönül bakında aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.
ARDA TURAN - BEŞİKTAŞ
Galatasaray altyapısından Barcelona'ya uzanan bir başarı öyküsü. Özel hayatından futbol hayatına kadar büyük çalkantılar da barındıran bir fenomen. Memlekete dönüşünde "Galatasaray olmasa, Beşiktaş'a gider" denilen bir isimdi. Çünkü kendi beyanları vardı Beşiktaş'a sempati duyduğuna dair. Bu sempatinin kökleriyse çocukluğuna dayanıyor. Evet, Galatasaray efsanesi Beşiktaş'ı tutarak mahallesinde top koşturmaya başlamıştı.
RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY
Antalyaspor'da parlarken Beşiktaş'a transfer olması gündemdeyi ancak yaşadığı trafik kazası buna mani oldu. Fakat sonrasında Fenerbahçe'ye geldi ve orada efsaneleşti. Milli formayı 120 kez ile en çok giyen isim halihazırda. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa ne Beşiktaş ne Fenerbahçe'ydi; o takım Galatasaray'dı…