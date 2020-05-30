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Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo Torino'yu ayaklar altına aldı
Hayatı, serveti, eşi ve her şeyiyle bir fenomen! Cristiano Ronaldo Torino'yu ayaklar altına aldı
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo'dan şu günlerde koronavirüs nedeniyle uzakta kaldık. Ancak o spor gündemi yerine magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Serie A'da liglerin Haziran'da başlaması ihtimaline karşın Portekiz'den İtalya'ya geri döndü ve süper villasında 3. kez karantinaya girdi. Süper evin harika manzarası ise şehirdeki en güzel açı...
30.05.2020 18:06
- Son Güncelleme: 30.05.2020 18:07
Avrupa'da corona virüsünün en çok can aldığı ülkelerden olan İtalya, karantina yasaklarını gevşetirken Serie A'nın da yeniden başlaması gündemde...
Çizme'de liglerin yeniden başlaması için Haziran ayının ortasında görüş birliğine varılırken resmi açıklama gelmedi. Takımlar tüm futbolcuları İtalya'ya çağırıp 14 günlük karantinaya girmelerini istedi.
Bunun üzerine Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları Torino'ya geri dönerek müthiş villada karantinaya girdi. Portekizli yıldızın Torino şehrini ayaklar altına alan villası bir saray gibi...
Hayata gözlerini açtığı memleketi Madeira'da 2 ay boyunca karantinaya giren Ronaldo, özel jetiyle İtalya'ya dönerken karantinadaki 3. evine geçmiş oldu.
Ronaldo'nun Torino şehrinin tepesinde yer alan evi iki villadan oluşuyor. Özel güvenlikle korunan ev, yemyeşil bahçelerden ve büyük ağaçlar içerisinde yer alıyor.