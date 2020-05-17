RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş'a yıldız orta saha! Sergen Yalçın istedi, yönetim harekete geçti

Önümüzdeki sezon teknik direktör Sergen Yalçın ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Kolombiyalı bir orta saha için harekete geçti. Sergen Yalçın'ın "Alınırsa çok iyi olur" dediği isim için nabız yoklayan siyah beyazlı yönetimin bu transferde Ajax ile yarıştığı iddia edildi.

17.05.2020 08:29 - Son Güncelleme: 17.05.2020 08:29
Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi listeye birçok ismi almıştı.

Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha!

Listedeki isimler için temaslara başlayan siyah-beyazlılar transferde önceliği orta saha bölgesine verdi.

Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha!

Taraftarın da çok istediği isim için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

İşte transferin detayları...

Beşiktaş'a Kolombiyalı orta saha!

Beşiktaş'ta Jorge Carrascal sesleri manşetleri her geçen gün daha çok süslemeye devam ediyor. Fiorentina ve Juventus iddiaları olmasına rağmen bu iki takımın da Carrascal için bir hamle yapmadığı, Beşiktaş ile Ajax'la ise görüşmelerin devam ettiğini iddia edildi.

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