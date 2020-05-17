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Beşiktaş'a yıldız orta saha! Sergen Yalçın istedi, yönetim harekete geçti
Beşiktaş'a yıldız orta saha! Sergen Yalçın istedi, yönetim harekete geçti
Önümüzdeki sezon teknik direktör Sergen Yalçın ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Kolombiyalı bir orta saha için harekete geçti. Sergen Yalçın'ın "Alınırsa çok iyi olur" dediği isim için nabız yoklayan siyah beyazlı yönetimin bu transferde Ajax ile yarıştığı iddia edildi.
17.05.2020 08:29
- Son Güncelleme: 17.05.2020 08:29
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi listeye birçok ismi almıştı.
Listedeki isimler için temaslara başlayan siyah-beyazlılar transferde önceliği orta saha bölgesine verdi.
Taraftarın da çok istediği isim için düğmeye basan Beşiktaş yönetiminin bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
İşte transferin detayları...
Beşiktaş'ta Jorge Carrascal sesleri manşetleri her geçen gün daha çok süslemeye devam ediyor. Fiorentina ve Juventus iddiaları olmasına rağmen bu iki takımın da Carrascal için bir hamle yapmadığı, Beşiktaş ile Ajax'la ise görüşmelerin devam ettiğini iddia edildi.