Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

Cumartesi günü oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde özellikle maçın ilk 15 dakikasında çok etkili olan sarı-lacivertli ekibin iyi oyunu istatistiklere de yansıdı. Teknik heyet tarafından yapılan analize göre iki takım ve bazı oyuncularla ilgili dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İşte Galatasaray derbisindeki iyi oyunuyla ön plana çıkan Fenerbahçe'nin ve ev sahibi Galatasaray'ın incelemeleri...

01.10.2019 10:25 - Son Güncelleme: 01.10.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





