GaleriSpor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

Cumartesi günü oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde özellikle maçın ilk 15 dakikasında çok etkili olan sarı-lacivertli ekibin iyi oyunu istatistiklere de yansıdı. Teknik heyet tarafından yapılan analize göre iki takım ve bazı oyuncularla ilgili dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İşte Galatasaray derbisindeki iyi oyunuyla ön plana çıkan Fenerbahçe'nin ve ev sahibi Galatasaray'ın incelemeleri...

01.10.2019 10:25 - Son Güncelleme: 01.10.2019 10:26
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

İki takımın oyuncularının tehlikeli bölgede topla buluşmaları dikkate alındığında Fenerbahçe bu konuda açık ara önde duruyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

Galatasaray'da Feghouli 1, Babel 3 ve Nagatomo 2 kez topla buluşurken sarı-lacivertlilerde çok daha fazla sayıda oyuncu birçok kez topla ceza sahasında buluştu. Vedat Muriç 7, Tolga Ciğerci 4, Ozan Tufan 3, Kruse 3, Luiz Gustavo ve Deniz Türüç 1'er kez tehlikeli bölgede topu ayağında buldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

Ceza sahasında toplam topla buluşma sayısı Galatasaray için 6, Fenerbahçe içinse 18 oldu. Fenerbahçe'nin hücumda rakibine karşı bu üstünlüğünü pekiştiren en önemli detay ise Radamel Falcao gibi önemli bir ismin bir kez bile ceza sahasında topla buluşamamasıydı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

Ersun Yanal için belki de en önemli konuların başında bu geliyor. Takım savunmasının yanı sıra Jailson'un etkili oyunu ve çabukluğunu kullanması sonucunda Kolombiyalı golcü bu bölgede topla temas edemedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark

BİR İLK YAŞANDI

Galatasaray'ın son 5 yılda ceza sahasında 6 veya daha az topla buluştuğu başka bir maç yok. OPTA verileri toplanmaya başlandığından bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekip bu kadar zayıf kaldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
Fatih Terim kadroyu belirledi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i