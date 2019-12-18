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Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a 3-1'lik skorla yenilerek zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler ocak ayı transfer dönemine döndü. Önceliği golcü ve sol bek transferine veren sarı-lacivertli ekip Galatasaray'a transfer golü atmanın hazırlığını yapıyor. İşte o detaylar...

18.12.2019 11:39 - Son Güncelleme: 18.12.2019 11:39
Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından transfer harekatı hız kazandı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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