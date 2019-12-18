Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı! Yıldız isimle el sıkışıldı
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a 3-1'lik skorla yenilerek zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler ocak ayı transfer dönemine döndü. Önceliği golcü ve sol bek transferine veren sarı-lacivertli ekip Galatasaray'a transfer golü atmanın hazırlığını yapıyor. İşte o detaylar...
18.12.2019 11:39
- Son Güncelleme: 18.12.2019 11:39
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından transfer harekatı hız kazandı...
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.