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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur rövanş mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Fenerbahçe, İstanbulspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 4-0 galip ayrılmıştı. Büyük bir avantajla deplasmana çıkacak Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...

18.12.2019 11:54 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00
Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

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