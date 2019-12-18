Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur rövanş mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Fenerbahçe, İstanbulspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 4-0 galip ayrılmıştı. Büyük bir avantajla deplasmana çıkacak Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11 merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki muhtemel 11'i...

18.12.2019 11:54 - Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





