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Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Süper Lig'de özellikle deplasman maçlarında üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki kredisi tükenmeye başladı. Özellikle Sivasspor deplasmanında sergilenen silik futbol ve 3 gollü yenilginin ardından Ali Koç'un kurmaylarına talimat verdiği ve yeni hoca arayışının başladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isim...

18.12.2019 10:03 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:03
Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

YANAL'LA YANDIK!
Taraftar da Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor.

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