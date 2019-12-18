Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! Yerine gelecek isim belli oldu

Süper Lig'de özellikle deplasman maçlarında üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki kredisi tükenmeye başladı. Özellikle Sivasspor deplasmanında sergilenen silik futbol ve 3 gollü yenilginin ardından Ali Koç'un kurmaylarına talimat verdiği ve yeni hoca arayışının başladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isim...

18.12.2019 10:03 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





