Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de Berke Özer yerine kaleye alternatif arayışları sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
12.07.2022 11:44 - Son Güncelleme: 12.07.2022 11:45
Altay Bayındır'ın yanına kaleye takviye arayışında olan Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...
Berke Özer'in yerine kaleye iyi bir yedek arayan Fenerbahçe, Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı.