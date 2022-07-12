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Fenerbahçe'de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de Berke Özer yerine kaleye alternatif arayışları sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

12.07.2022 11:44 - Son Güncelleme: 12.07.2022 11:45
Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Sarı-lacivertlilerin öncelik verdiği mevkilerden biri de kale...

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Altay Bayındır'ın yanına kaleye takviye arayışında olan Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Berke Özer'in yerine kaleye iyi bir yedek arayan Fenerbahçe, Samsunspor'un başarılı file bekçisi Nurullah Aslan'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe’de kaleye sürpriz aday! Nurullah Aslan ile temasa geçildi

Kırmızı-beyazlılara hem 25 yaşındaki Aslan hem de Yunus Emre Çift'in şartları soruldu.

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