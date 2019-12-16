Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...
Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti. Portekiz'in üç büyük kulübünden biri olarak dikkat çeken Lizbon, ligde uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olsa da kadrosunda önemli oyuncular bulunduruyor. Son lig şampiyonluğunu 2002'de yaşayan Portekiz ekibi, ligde lider Benfica'nın 16 puan gerisinde bulunuyor.
16.12.2019 17:53
- Son Güncelleme: 16.12.2019 17:56
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