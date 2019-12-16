GaleriSpor

Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti. Portekiz'in üç büyük kulübünden biri olarak dikkat çeken Lizbon, ligde uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olsa da kadrosunda önemli oyuncular bulunduruyor. Son lig şampiyonluğunu 2002'de yaşayan Portekiz ekibi, ligde lider Benfica'nın 16 puan gerisinde bulunuyor.

16.12.2019 17:53 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:56
Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Portekiz Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Lizbon, 4. sırada yer alıyor.

Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

Sezon başında Silas'ın (Jorge Manuel Rebelo Fernandes) teknik direktörlük görevine geldiği Lizbon'un kadrosunda takım kaptanlığını da yapan Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Wendel, Luiz Phellype gibi isimler yer alıyor.

Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

2017-2018 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile mücadele eden Portekizli savunmacı Luis Neto da Lizbon'da dikkatleri çeken isimler arasında yer alıyor.

Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

TÜRK TAKIMLARI İLE 6 KERE KARŞILAŞTI

Türk takımları ile tarihinde 6 kere karşılaşan Sporting Lizbon, Beşiktaş, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile 2'şer kez oynadı.

Dünden bugüne Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon...

Söz konusu müsabakalarda Lizbon, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sahadan 1 kere de mağlup ayrıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...