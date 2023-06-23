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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

Edin Dzeko bir gün annesinden dışarı çıkmak için izin alamadı. O gün o saha bombaların hedefi oldu. Eğer dışarı çıksaydı dünya futbolu bir yıldızından olacaktı...

23.06.2023 06:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 06:56
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun transferini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

37 yaşındaki golcü, kendisini 2 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. 2 yıl için imza parası dahil 13 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

Bosna Hersekli yıldız golcünün hayatı adeta film gibi. Dzeko 1986 yılında Saraybosna'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

Balkan savaşının ortasında bir çocukluk geçiren Dzeko, annesinin sayesinde hayatta kaldı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko’nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu

Evlerinin olduğu yerdeki toprak sahada her gün top oynayan küçük Edin, bir gün annesinden dışarı çıkmak için izin alamadı.

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