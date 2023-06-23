Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun filmlere konu olacak hayat hikayesi: Bombaların hedefi oldu
Edin Dzeko bir gün annesinden dışarı çıkmak için izin alamadı. O gün o saha bombaların hedefi oldu. Eğer dışarı çıksaydı dünya futbolu bir yıldızından olacaktı...
23.06.2023 06:56 - Son Güncelleme: 23.06.2023 06:56
37 yaşındaki golcü, kendisini 2 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı. 2 yıl için imza parası dahil 13 milyon euro kazanacak.
Bosna Hersekli yıldız golcünün hayatı adeta film gibi. Dzeko 1986 yılında Saraybosna'da dünyaya geldi.