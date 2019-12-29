Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moralli giren sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalara başladı. Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fatih Terim, yönetime bu isimlerin yerine istediği oyuncuların listesini verdi. O listede bir dönem Fransa milli takımı formasını da giymiş yıldız bir oyuncunun adı dikkat çekti.

29.12.2019 12:45 - Son Güncelleme: 29.12.2019 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





