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Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moralli giren sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalara başladı. Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fatih Terim, yönetime bu isimlerin yerine istediği oyuncuların listesini verdi. O listede bir dönem Fransa milli takımı formasını da giymiş yıldız bir oyuncunun adı dikkat çekti.

29.12.2019 12:45 - Son Güncelleme: 29.12.2019 12:45
Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de ilk yarının perdesi 30 Aralık'ta oynanacak mücadelelerle resmen kapanıyor. İkinci devre için kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray.

Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

İlk devrede yapılan birçok yeni transfere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 27 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Son haftayı galibiyetle kapatsa da Aslan, gerek oyuncuların bireysel performansı gerekse takım halinde gösterilen performanslar teknik heyeti yeteri kadar tatmin etmiyor.

Galatasaray dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu sebeptendir ki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti. 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi.

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