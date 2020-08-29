Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdilerde herkes Hamit Altıntop'un yanındaki bu çocuğu konuşuyor
Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Hamit Altıntop'un yanındaki, üzerinde Galatasaray forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
29.08.2020 16:15
- Son Güncelleme: 29.08.2020 16:15
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