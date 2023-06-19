Fenerbahçe'den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!
Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapan Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Yönetim, Galatasaray'ın Avrupa'ya sattığı o yıldız için harekete geçti. İşte A Spor'un aktardığı transfer haberinin ayrıntıları...
19.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:45
Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.