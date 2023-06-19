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Fenerbahçe'den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapan Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Yönetim, Galatasaray'ın Avrupa'ya sattığı o yıldız için harekete geçti. İşte A Spor'un aktardığı transfer haberinin ayrıntıları...

19.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:45
Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Ezeli rakipler ligin bitmesinin ardından yoğun bir çalışma dönemine girmişti.

Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Yöneticiler, yeni sezonda kadroya dahil edilmesi düşünülen futbolcuların planlaması içerisindeydi.

Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Bu doğrultuda Fenerbahçe ilk hamlesini Ryan Kent'i kadrosuna katarak yaptı.

Fenerbahçe’den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!

Kanarya yıldız kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma imzaladı.

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