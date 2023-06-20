Türkiye-Galler'i 2 golle devirdi! A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 elemelerinde Galler'i Samsun'da 2-0 mağlup etti. Maçın skorun belirleyen golü atan genç yıldız Arda Güler ise geceye damga vurdu. Muhteşem bir gole imza atan genç yıldız bu sayede ilk milli golünü de atmış oldu.
20.06.2023 00:19 - Son Güncelleme: 20.06.2023 00:19
EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor. Daha önce Ermenistan ve Letonya'yı mağlup eden millilerimiz Hırvatistan'a mağlup olmuştu.
Gollerimiz Umut Nayir ve Arda Güler'den geldi. Hakan Çalhanoğlu ile de bir penaltıdan yararlanamadık.
ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ
Geceye damgasını vuran genç yıldız Arda Güler, A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü attı.