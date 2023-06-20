Vav TV İzle
Haberler Spor Türkiye-Galler'i 2 golle devirdi! A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

Türkiye-Galler'i 2 golle devirdi! A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 elemelerinde Galler'i Samsun'da 2-0 mağlup etti. Maçın skorun belirleyen golü atan genç yıldız Arda Güler ise geceye damga vurdu. Muhteşem bir gole imza atan genç yıldız bu sayede ilk milli golünü de atmış oldu.

20.06.2023 00:19 - Son Güncelleme: 20.06.2023 00:19
Türkiye-Galler’i 2 golle devirdi! A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

EURO 2024 elemelerinde heyecan devam ediyor. Daha önce Ermenistan ve Letonya'yı mağlup eden millilerimiz Hırvatistan'a mağlup olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye-Galler’i 2 golle devirdi! A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

Türkiye 4. maçında Samsun'da Galler'i konuk etti.

Türkiye-Galler’i 2 golle devirdi! A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

PENALTIDAN YARARLANAMADIK
Millilerimiz baştan sona üstün oynadığı ve rakibin ilk yarıda 10 kişi kaldığı karşılaşmada sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye-Galler’i 2 golle devirdi! A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

Gollerimiz Umut Nayir ve Arda Güler'den geldi. Hakan Çalhanoğlu ile de bir penaltıdan yararlanamadık.

Türkiye-Galler’i 2 golle devirdi! A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler öyle bir gol attı ki yine kendine hayran bıraktı

ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ
Geceye damgasını vuran genç yıldız Arda Güler, A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü attı.

SON DAKİKA