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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu ezeli rakibi Galatasaray. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maç, Galatasaray için ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray, hem yıllar süren Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermek, hem de rakibini şampiyonluk yolunda psikolojik olarak yıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de dev derbi öncesi saha kurulumu nasıl? Ersun Yanal, kimleri ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor?

22.02.2020 14:44 - Son Güncelleme: 22.02.2020 14:55
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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