Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde Hasan Ali Kaldırım sürprizi!
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu ezeli rakibi Galatasaray. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maç, Galatasaray için ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray, hem yıllar süren Kadıköy'deki galibiyet hasretine son vermek, hem de rakibini şampiyonluk yolunda psikolojik olarak yıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe'de dev derbi öncesi saha kurulumu nasıl? Ersun Yanal, kimleri ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor?
22.02.2020 14:44
- Son Güncelleme: 22.02.2020 14:55
Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.
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