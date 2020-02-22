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Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

Süper Lig'in 23.haftası Türkiye'nin en büyük derbilerinden birine sahne oluyor. Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında... Ebedi dostluk ve ezeli rekabetin buluştuğu bu haftada galibiyetten çok daha önemli bir temenni daha var. O da herhangi bir olayın çıkmaması. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihte pek çok kötü olaya tanıklık etti. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan, hafızalardan silinmeyen olaylar.

22.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.02.2020 17:43
Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

3-0'DAN 3-4'E DÖNEN TARİHİ DERBİ

03.05.1989'da oynanan karşılaşma derbi tarihinin en unutulmaz maçları arasına girdi. Galatasaray kendi sahasına oynadığı bu maçta 3-0 öne geçer. Ancak ikinci yarıda 4 gol birden bulan sarı lacivertliler maçı inanılması güç bir şekilde lehine çevirmeyi başarır.

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Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK

1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor.

Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

"ULUBATLI" SOUNESS

Dönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibiyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti...

Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE

1991 yılında Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla ve bir lig maçında ilk kez Ali Sami Yen'dedir. Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Tanju Çolak, o gün attığı iki golle sarı-kırmızılı taraftarları selamlar.

Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU

Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor. Daha bir hafta önceki maçta Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Saffet Sancaklı, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golünü atıyor. Ligin daha 4. haftasında Terim istifasını yönetime sunuyor ama yönetim istifayı kabul etmeyince Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası o gün başlıyor.

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