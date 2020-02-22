Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...
Süper Lig'in 23.haftası Türkiye'nin en büyük derbilerinden birine sahne oluyor. Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında... Ebedi dostluk ve ezeli rekabetin buluştuğu bu haftada galibiyetten çok daha önemli bir temenni daha var. O da herhangi bir olayın çıkmaması. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihte pek çok kötü olaya tanıklık etti. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yaşanan, hafızalardan silinmeyen olaylar.
MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK
1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor.
"ULUBATLI" SOUNESS
Dönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibiyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti...
FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDU
Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor. Daha bir hafta önceki maçta Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Saffet Sancaklı, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golünü atıyor. Ligin daha 4. haftasında Terim istifasını yönetime sunuyor ama yönetim istifayı kabul etmeyince Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası o gün başlıyor.