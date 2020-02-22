Fenerbahçe derbisi Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim yönetime istifasını sundu ama...

MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK

1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor.