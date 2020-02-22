Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray. İki ezeli rakip Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri Aspor'da değerlendirildi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri22.02.2020 14:37
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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