Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın planlarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu gönderip 5 yıldızı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için transfer operasyonu...

12.11.2019 09:52 - Son Güncelleme: 12.11.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





