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Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın planlarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde 3 futbolcuyu gönderip 5 yıldızı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için transfer operasyonu...

12.11.2019 09:52 - Son Güncelleme: 12.11.2019 09:52
Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Hedef hem mevcut kadroyu takviye edip, ikinci yarıya daha güçlü girerek şampiyonluk özlemini bitirmek, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek takımın temellerini şimdiden atmak.

Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Scout ekibi birçok oyuncuyu takip ediyor. Ancak transferin gözdeleri büyük ölçüde belli.

Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de aynı başarıyı göstererek şov yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den dev atak! Şampiyonlar Ligi için 5 bomba birden

Fotomaç'ın haberine göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar 5 isimle kadrosunu güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürümeyi amaçlıyor.

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