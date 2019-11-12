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Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu yıl şampiyonluk hedefiyle lige giriş yaptı. Oynadığı futbolla da şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden olan sarı-lacivertli ekip 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alıyor. İşi sıkı tutan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız bir ismi isteyen sarı-lacivertli ekip transferi bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar...

12.11.2019 10:03 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Fenerbahçe topladığı 20 puanla milli araya 2'inci sırada girmeyi başardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Sarı-lacivertliler sezon öncesinde kadrosuna kattığı birçok yıldız futbolcu ile transfer dönemine damga vurmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemine de damga vuracağa benziyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcular için atağa kalktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Fenerbahçe, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı.

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