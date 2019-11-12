Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika transfer çalımı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu yıl şampiyonluk hedefiyle lige giriş yaptı. Oynadığı futbolla da şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden olan sarı-lacivertli ekip 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alıyor. İşi sıkı tutan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız bir ismi isteyen sarı-lacivertli ekip transferi bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar...

12.11.2019 10:03 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





