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Fenerbahçe'den Cavani harekatı! Transfer bombası patlıyor

Sezon sonu PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani için Fenerbahçe devreye girdi. Vedat Muriqi için gelecek teklifleri değerlendirerek buradan bütçe yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, Uruguaylı Cavani'yi ise bedavaya kadroya katarak Muriqi'nin boşluğunu doldurmak istiyor.

13.04.2020 09:22 - Son Güncelleme: 13.04.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





