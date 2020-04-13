Fenerbahçe'den Cavani harekatı! Transfer bombası patlıyor
Sezon sonu PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani için Fenerbahçe devreye girdi. Vedat Muriqi için gelecek teklifleri değerlendirerek buradan bütçe yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, Uruguaylı Cavani'yi ise bedavaya kadroya katarak Muriqi'nin boşluğunu doldurmak istiyor.
13.04.2020 09:22
- Son Güncelleme: 13.04.2020 09:22
Fenerbahçe'de transfer operasyonu start alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışından uzak kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de yönetim transferde üst düzey futbolculara yönelme kararı aldı.
UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını esnetecek olmasıyla mali yönden derin bir nefes alacak olan sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Buna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'de santrfor bölgesine gündeme dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani geldi. Vedat Muriqi'in taliplerinin artmasından sonra B planını devreye sokacak olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüden üst düzey bir isimle anlaşıp sükse yaratmak istiyor.
MURIQI'E LAZIO KANCASI!
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.