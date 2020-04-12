Galatasaray'da kriz! İki şok birden...
Ligin ilk yarısında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Premier Lig ekiplerinin transfer listesine giren Luyindama'nın yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi askıya alınmıştı. Ancak Luyindama yerine kadroya dahil ettiği Sekidika'nın performansından memnun kalmayan Fatih Terim, Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci sonrası çıkmaza girdi.
Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli takımda sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı.
-85 DERECELİK TEDAVİ SÜRECİ
Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor. (Sabah)