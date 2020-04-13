Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Uğurcan, Sörloth ve Abdülkadir...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüs nedeniyle evde olduğu günlerde röportaj verdi ve merak edilen soruları yanıtladı. Son dönemde adları sık sık transfer haberlerini süsleyen Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür hakkında transfer iddialarına da yanıt verdi. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun o açıklamaları.
Uğurcan Çakır Süper Lig'in en değerli kalecisi. Sörloth ligin en pahalı oyuncusu ve Abdülkadir Ömür de en değerli Türk futbolcu. Kısacası en kıymetli oyuncular bizde. Onlara sahip olmak ayrıcalık ve gurur kaynağı. Bir başkan için bundan daha güzel bir şey olamaz. Transfere gelirsek... Bu virüs sonrası nasıl piyasa olur önemli. Benim tahminim düşük bir piyasa oluşur. Alım gücü düşer. Yüksek rakamlar çıkmaz. Burada oyuncuların kararları da önemli. Ben üç oyuncumla da ayrı ayrı görüştüm.
Üçü de "Şampiyon olup, Devler Ligi'nde oynamak istiyoruz" dediler. Bunu birebir bana söylediler. Çok net. Ben de "Haydi bakalım, elbirliğiyle bu takımı şampiyon yapalım o zaman" dedim. Gönül onlardan ayrılmaya razı gelmiyor. Sizi tutmanın yolu buysa, şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz dedim.