Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Uğurcan, Sörloth ve Abdülkadir...

Uğurcan Çakır Süper Lig'in en değerli kalecisi. Sörloth ligin en pahalı oyuncusu ve Abdülkadir Ömür de en değerli Türk futbolcu. Kısacası en kıymetli oyuncular bizde. Onlara sahip olmak ayrıcalık ve gurur kaynağı. Bir başkan için bundan daha güzel bir şey olamaz. Transfere gelirsek... Bu virüs sonrası nasıl piyasa olur önemli. Benim tahminim düşük bir piyasa oluşur. Alım gücü düşer. Yüksek rakamlar çıkmaz. Burada oyuncuların kararları da önemli. Ben üç oyuncumla da ayrı ayrı görüştüm.