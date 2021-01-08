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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberleri | Ocak ayı transfer döneminin salı günü start almasıyla birlikte Süper Lig ekiplerinin çalışmaları hızlandı. Ligin ikinci yarısında hata yapmak istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Ezeli rakipler zaman zaman aynı oyuncunun transferi için karşı karşıya geliyor. İtalyan basını Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız bir ismin kararını açıkladı. İşte detaylar...

fotomac.com.tr
08.01.2021 10:54 - Son Güncelleme: 08.01.2021 10:57
Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Yöneticilerin yoğun mesai harcadığı ara transfer dönemi, 5 Ocak itibarıyla başladı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Ezeli rakipler zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Son olarak konuyla ilgili flaş haber İtalyan basınından geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

FC Inter News adlı sitede yer alan habere göre Arsenal'le sözleşmesi haziranda bitecek olan Shkodran Mustafi; Fenerbahçe, Galatasaray ve Genoa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Oyuncunun kariyerindeki düşüşe son vermek ve yeniden piyasasını canlandırmak için Inter ve Barcelona'nın ilgisine yanıt vereceği ifade edildi.

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