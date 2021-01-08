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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberleri | Ocak ayı transfer döneminin salı günü start almasıyla birlikte Süper Lig ekiplerinin çalışmaları hızlandı. Ligin ikinci yarısında hata yapmak istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Ezeli rakipler zaman zaman aynı oyuncunun transferi için karşı karşıya geliyor. İtalyan basını Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız bir ismin kararını açıkladı. İşte detaylar...

08.01.2021 10:54 - Son Güncelleme: 08.01.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





