Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'den bir çalım da Galatasaray'a! Paredes ve Rashica derken...

Fenerbahçe'den bir çalım da Galatasaray'a! Paredes ve Rashica derken...

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bombaları bir bir patlaymaya devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı isim Dusan Tadic'i kadrosuna katan Kanarya, bu transferle Beşiktaş'ta yönetimle taraftarın arasını da açmıştı. Sarı lacivertliler şimdi de Galatasaray'a dev bir çalım atmanın peşinde. Bu isim ne Paredes ne Rashica! İşte o isim ve detaylar...

17.07.2023 13:55 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:55
Fenerbahçe’den bir çalım da Galatasaray’a! Paredes ve Rashica derken...

Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den bir çalım da Galatasaray’a! Paredes ve Rashica derken...

Sarı-lacivertliler transfer dönemine gerek yaptığı satışlar gerekse kadrosuna kattığı isimlerle damga vurdu.

Fenerbahçe’den bir çalım da Galatasaray’a! Paredes ve Rashica derken...

F.Bahçe ilk etapta Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den bir çalım da Galatasaray’a! Paredes ve Rashica derken...

6 futbolcudan sadece Szymanski'ye 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, diğerleri için herhangi bir ücret kasadan çıkmadı.

Fenerbahçe’den bir çalım da Galatasaray’a! Paredes ve Rashica derken...

Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.

SON DAKİKA