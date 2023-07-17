Fenerbahçe'den bir çalım da Galatasaray'a! Paredes ve Rashica derken...
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bombaları bir bir patlaymaya devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı isim Dusan Tadic'i kadrosuna katan Kanarya, bu transferle Beşiktaş'ta yönetimle taraftarın arasını da açmıştı. Sarı lacivertliler şimdi de Galatasaray'a dev bir çalım atmanın peşinde. Bu isim ne Paredes ne Rashica! İşte o isim ve detaylar...
17.07.2023 13:55 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:55
Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
F.Bahçe ilk etapta Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i renklerine bağladı.
Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.