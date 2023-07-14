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Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

14.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 14.07.2023 15:57
Fenerbahçe’de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023/2024 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Ezeli rakiplerine nazaran daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe’de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de eldeki oyuncuların durumu da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe’de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın raporunu yönetime sunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu geniş çaplı raporunda tam 8 oyuncunun biletini kestiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...

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