Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık! İsmail Kartal raporu verdi
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
14.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 14.07.2023 15:57
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023/2024 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de eldeki oyuncuların durumu da belli olmaya başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu geniş çaplı raporunda tam 8 oyuncunun biletini kestiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...