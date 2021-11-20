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Fenerbahçe'den bedelsiz Galatasaray'a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

Kimisi ezeli rakibini formasını giymeyi seve seve kabul etti, kimisi çocukken tuttukları takımlara imzasını attı, kimisi de ezelden beri tuttuğuu söylediği takımının en büyük rakibine gitti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vesilesiyle futbolun bazı yıldızlarının ezeli rakipleriyle kurduğu ilişkilerden, söylediği sözle attığı imzanın ters düştüğü isimlere kadar, spor tarihine geçen pek çok olayı sizle için derledik. İşte onlardan bazıları.

20.11.2021 16:14 - Son Güncelleme: 20.11.2021 16:14
Fenerbahçe’den bedelsiz Galatasaray’a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

İşte Türkiye'nin futbol tarihine damga vuran o olaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den bedelsiz Galatasaray’a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

FENERBAHÇE FORMASININ HİKAYESİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaların en unutulmazlarından biri şüphesiz ki Sarı-Kırmızılı efsane futbolcu Metin Oktay'ın Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği jübile maçıydı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı 23 Ağustos 1969 tarihinde oynanan maçta Metin Oktay, Fenerbahçeli Can Bartu ile karşılamanın başında forma değiştirdi ve iki yıldız futbolcu 10 dakikalığına rakip formalarla mücadele etti.

Fenerbahçe’den bedelsiz Galatasaray’a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

FENER FORMASI GİYER MİSİN? "ŞEREF DUYARIM"
Metin Oktay 1968-1969 sezonundaki jübile maçında Fenerbahçe ile karşılaşmak ister. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın bu isteğe cevabı şu şekildedir: "Tek bir şartım var. Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?"

Fenerbahçe’den bedelsiz Galatasaray’a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

Metin Oktay, Fenerbahçeli yöneticinin bu isteğine "Şeref duyarım" cevabını verir.
Jübile maçında Metin Oktay ile Can Bartu formalarını değiştirir. 10 dakikalığına Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu ise Galatasaray forması ile mücadele eder.

Fenerbahçe’den bedelsiz Galatasaray’a! Söylediği sözle attığı imza birbirine ters düşünce olanlar oldu

Galatasaray için atılmış 628 gol ve adına yaraşır bir efsan Metin Oktay. Fakat öyle ilginç bir gerçek var ki duyanlarda inanmakta güçlük geçiyor. O da Metin Oktay'ın aslında koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu.

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