Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a şok!

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin bugün yapılan genel kurulunda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat için şok bir karar alındı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 18:50:50 Güncelleme: 19:26:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





