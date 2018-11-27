Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Cocu ile yolları ayrıldıktan sonra Erwin Koeman ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısındaki silik oyun yeniden hoca arayışına başlanılmasına neden oldu.

27 Kasım 2018 Salı, 09:44:35 Güncelleme: 09:45:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





