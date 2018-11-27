Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Cocu ile yolları ayrıldıktan sonra Erwin Koeman ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısındaki silik oyun yeniden hoca arayışına başlanılmasına neden oldu.

27 Kasım 2018 Salı, 09:44:35 Güncelleme: 09:45:16
Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan yenilgi ve kötü futbol sonrası teknik direktör adayları tekrar gündeme geldi.

Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Phillip Cocu'nun görevden ayrıldığı dönemde Jorge Sampaoli ile temas kuran ama ortaya çıkan rakamlar yüzünden geri adam atıp görüşmeyi yalanlayan sarı-lacivertli yönetim maç biter bitmez kolları sıvadı.

Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Buna göre statta mini bir toplantı yapan başkan Ali Koç'un, 58 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile tekrar görüşülmesi talimatını verdiği bildirildi.

Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Sportif direktör Comolli'nin bu hafta içinde Sampaoli ile bir araya gelip istediği rakamda indirim yapmaya ikna edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe yeniden hoca arayışına başladı

Ayrıca listedeki diğer isimlerden Blanc da ikinci alternatif olarak görülüyor.

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