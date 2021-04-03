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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlü futbolcuların benzerleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Futbol camiasının isimleri ve ünlüler arasındaki benzerliğe çok şaşıracaksınız! Ozan Kabak, Cemal Can Canseven, Cüneyt Çakır, Arda Kural, Koray Avcı, Burak Özçivit ve Mert Nobre ve daha fazlası...

03.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 03.04.2021 15:24
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

Futbol ve sanat camiası içerisinde yer alan isimler arasında birbirine benzerliğiyle konuşulan isimler yok değil. Kimini siz de daha önce fark ettiniz, kimine ise çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

Mustafa Ceceli - Mario Götze

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

Jason Momoa - Dani Osvaldo

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

Edu Dracena - Şevket Çoruh

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız

Abdullah Ercan - Şoray Uzun