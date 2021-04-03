Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü isim meğer... Görünce çok şaşıracaksınız
İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlü futbolcuların benzerleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Futbol camiasının isimleri ve ünlüler arasındaki benzerliğe çok şaşıracaksınız! Ozan Kabak, Cemal Can Canseven, Cüneyt Çakır, Arda Kural, Koray Avcı, Burak Özçivit ve Mert Nobre ve daha fazlası...
03.04.2021 15:24
- Son Güncelleme: 03.04.2021 15:24