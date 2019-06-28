Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal sarı-kırmızılı formayı giyecek!
7 yıldır Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından hakkında pek çok transfer dedikodusu ortaya atılan Mehmet Topal yine Süper Lig'de kalacak ve sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte gündeme bomba gibi düşen son dakika transfer sürprizinin ayrıntıları...
28.06.2019 11:26
- Son Güncelleme: 28.06.2019 11:36
Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'deki 7 yıllık macerası resmen sona erdi.
Kulüp, resmi siteden oyuncuya teşekkür ederken karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı açıklamıştı.
Topal da bir açıklama yapmış ve "Bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda uzlaşma sağladım." sözleri dikkat çekmişti.
Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynadığı Antalyaspor maçında da taraftarından gelen tezahüratlar neticesinde sahayı terk etmek istemişti.
Teknik direktör Ersun Yanal, taraftarı sükunete davet ederken Mehmet Topal'ı da sakinleştirerek sahaya dönmesini sağlamıştı.