Galatasaray'da '8 numara' planı! Terim raporu verdi (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle sezona başlayacak olan Galatasaray'da Fatih Terim başarının reçetesini yönetime sundu. Alternatifli ve önemli yıldızların bulunduğu bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken, Terim yönetimden özel bir talepte bulunarak mutlaka bir 8 numara transfer edilmesini istedi.

28.06.2019 11:40 - Son Güncelleme: 28.06.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





