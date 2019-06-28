Galatasaray'da '8 numara' planı! Terim raporu verdi (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle sezona başlayacak olan Galatasaray'da Fatih Terim başarının reçetesini yönetime sundu. Alternatifli ve önemli yıldızların bulunduğu bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken, Terim yönetimden özel bir talepte bulunarak mutlaka bir 8 numara transfer edilmesini istedi.
28.06.2019 11:40
- Son Güncelleme: 28.06.2019 11:40
Galatasaray'da Fatih Terim liderliğinde Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, idari menajer Şükrü Hanedar ve scout şefi Emre Utkucan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyor.
Terim'in direktifleri doğrultusunda oyuncu izleyen scout ekibi hazırladığı raporları yine Terim ve ekibine sunuyor ve Cimbom transferde olabildiğince hızlı adımlar atmaya çalışıyor.
Bu isimlerden en son gündeme geleni, scout ekibi tarafından keşfedilip teknik heyete önerilen, onay çıktıktan sonra da sessiz sedasız transfer girişimine başlanan 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'du.
Öte yandan, dün Çaykur Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini gei çeviren ve Galatasaray'da forma giymek istediğini tekrar belirten Vedat Muriç için de çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Santrfor bölgesine düüşnülen diğer isimse geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki Stefano Okaka.