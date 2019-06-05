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Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Forvet transferi için dört koldan çalışmaları yürüten Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar yürüten Damien Comolli, Aboubakar için zemin yokladı.

05.06.2019 10:41 - Son Güncelleme: 05.06.2019 10:57
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferine verdi.

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü sonunda buldu...

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