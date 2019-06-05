Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Forvet transferi için dört koldan çalışmaları yürüten Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar yürüten Damien Comolli, Aboubakar için zemin yokladı.

05.06.2019 10:41 - Son Güncelleme: 05.06.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





