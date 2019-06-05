Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Forvet transferi için dört koldan çalışmaları yürüten Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalar yürüten Damien Comolli, Aboubakar için zemin yokladı.
05.06.2019 10:41
- Son Güncelleme: 05.06.2019 10:57
Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferine verdi.
Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.
Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...
Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü sonunda buldu...