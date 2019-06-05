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Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Sezonun sona ermesi ve transfer döneminin açılmasıyla Süper Lig takımlarının yapacağı transferler merakla izleniyor. Gözler en başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da. Geçtiğimiz yıllarda yapılan pek çok transfer, rekor ücretleri ile damgasını vurmuştu spor gündemine. Peki Türkiye'nin en pahalı transferleri kimler? İşte Türkiye'den ve dünyadan en pahalı transferler.

05.06.2019 12:18 - Son Güncelleme: 05.06.2019 13:16
Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, iç sayfalarında "Mitroglou Galatasaray'dan ayrılıyor" başlığıyla verdiği haberde, Yunan forvetin sözleşmesinde 1 yıl daha bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları içerisinde yer almadığını yazdı.

Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.

Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Balotelli'nin Galatasaray'a rekor bir transfer ücreti karşılığında gelmesi bekleniyor.

Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TRANSFERLERİ

Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)

Faryd Mondragon | 4.5 milyon Euro

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