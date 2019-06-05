Transfer döneminde bomba patlayacak! (Türkiye'nin en pahalı transferleri)
Sezonun sona ermesi ve transfer döneminin açılmasıyla Süper Lig takımlarının yapacağı transferler merakla izleniyor. Gözler en başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da. Geçtiğimiz yıllarda yapılan pek çok transfer, rekor ücretleri ile damgasını vurmuştu spor gündemine. Peki Türkiye'nin en pahalı transferleri kimler? İşte Türkiye'den ve dünyadan en pahalı transferler.
05.06.2019 12:18
- Son Güncelleme: 05.06.2019 13:16
Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.
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