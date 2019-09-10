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Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlü futbolcuların benzerleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Fenerbahçe'deki kalecilik kariyerinin hemen sonlanmasının ardından, antrenörlük görevine başlayan Volkan Demirel ve ikizi görenleri şaşkına çevirdi. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik sizi de şaşırtacak. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri....

10.09.2019 14:30 - Son Güncelleme: 10.09.2019 16:30
Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran kalecisi Volkan Demirel'in benzeri ortaya çıktı. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...

Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

Pepe-Ajdar

Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...
Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

SİVASLI INİESTA

Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

ERİC CANTONA

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