Volkan Demirel'in ikizi şaşkına çevirdi! Onu daha önce böyle görmediniz...

Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran kalecisi Volkan Demirel'in benzeri ortaya çıktı. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...