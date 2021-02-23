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Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Spor Toto Süper Lig'de önce ezeli rakibi Galatasaray'a evinde yenilen sonra da Göztepe mağlubiyeti yaşayan Fenerbahçe'de yer yerinden oynuyor. Başkan Ali Koç'un Göztepe maçından sonra Emre Belözoğlu'na teknik direktör listesi hazırlattığı ortaya çıkmıştı. Başkan Koç'un Erol Bulut'la ilgili isyanının ardından bugün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı. Bulut ile yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe'ye eski teknik direktörlerinden Christoph Daum mu geliyor? İşte detaylar…

23.02.2021 16:55 - Son Güncelleme: 23.02.2021 16:55
Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Göztepe yenilgisiyle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Alınan mağlubiyete çok sinirlenen Başkan Ali Koç'un Göztepe maçından sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ile kriz zirvesi yaptığını TAKVİM duyurmuştu. Başkan Koç'un Erol Bulut'la ilgili isyanının ardından bugün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.

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Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Emre Belözoğlu bugünkü idman öncesinde teknik direktör Erol Bulut'la bir araya geldi. Belözoğlu'nun Bulut'a, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam etmemiz çok zor olur" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Fenerbahçe yönetimi bir yandan Trabzonspor maçı öncesi futbolcuların ve Bulut'un yanında yer alırken, bir yandan da olası bir yenilgiye karşın B planını hazırladı.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti.

Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç, şu anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturabilecek kapasitede yerli bir teknik adam olmadığını düşünüyor. Koç ligi tanımayan yabancı bir hocanın getirilmesini de doğru bulmuyor. Bu nedenle Fenerbahçe camiasını ve Türk futbolunu çok iyi bilen Daum'da karar kılındı.