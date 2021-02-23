Fenerbahçe’de sıcak saatler! Erol Bulut’un yerine Christoph Daum mu geliyor? Daum’un o paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Emre Belözoğlu bugünkü idman öncesinde teknik direktör Erol Bulut'la bir araya geldi. Belözoğlu'nun Bulut'a, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam etmemiz çok zor olur" dediği öğrenildi.