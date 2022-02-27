Fenerbahçe'de yeni hedef Peter Olayinka! İsmail Kartal gözüne kestirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek havlu atan Fenerbahçe, Çekya temsilcisinde forma giyen Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. İki maçta da iyi bir performans sergileyen sol kanat oyuncusunu takibe alan sarı-lacivertlilerin Nijeryalı isim için teklif yapacağı öğrenildi.
Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR
Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak. 2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Oliyanka, yetersiz bulunması sonucu resmi sözleşme imzalanmamıştı. Nijeryalı, o dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Yenicami'ye transfer olmuştu.