Cimbom’da tek plan 3 puan! İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11’leri

GÖZLER BUGÜNKÜ MAÇTA OLACAK

Sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Göztepe engelini kayıpsız geçen Cimbom, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı. Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi. Galatasaray taraftarlarının desteğiyle kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Buna karşılık Çaykur Rizespor da küme düşme hattından kurtulmanın peşinde... İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma yine kıyasıya bir rekabete sahne olmaya aday... Saha içi ve saha dışı olayları da yine çok konuşulacak gibi...