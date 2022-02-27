Cimbom'da tek plan 3 puan! İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 27 haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Göztepe galibiyetiyle moral toplayan Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da önemli bir eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım taraftarları önünde kazanıp yoluna kayıpsız şekilde etmek istiyor. Küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor için de maç büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri...
Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Oğulcan Çağlayan'ın transferinden bu yana iki kulüp arasındaki gerilim sürekli artarken bu durum maçlara da yansıyor ve sahada kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yine iki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmış ve büyük tartışmalar çıkmıştı. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etti.
GÖZLER BUGÜNKÜ MAÇTA OLACAK
Sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Göztepe engelini kayıpsız geçen Cimbom, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı. Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi. Galatasaray taraftarlarının desteğiyle kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyor. Buna karşılık Çaykur Rizespor da küme düşme hattından kurtulmanın peşinde... İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma yine kıyasıya bir rekabete sahne olmaya aday... Saha içi ve saha dışı olayları da yine çok konuşulacak gibi...
HALİL KADRO DIŞI
Ç. Rize maçı öncesi Torrent yine dikkat çeken bir karara imza attı. İspanyol çalıştırıcı, performanslarını yeterli bulmadığı Morutan ve Arda'yla birlikte Halil'i de kamp kadrosuna almadı. Halil, Göztepe karşısında kazanılan son penaltıya sevinmemesi nedeniyle tepkilerin odağında yer almıştı. İzmir'e götürülmeyen Alpaslan ise kadroya dahil edildi.
KRALA SEVGİ SELİ
Galatasaray taraftarları, Bafetimbi Gomis'i bugün bağrına basacak. Göztepe maçının son anlarında kazanılan iki penaltı atışını gole çeviren ve galibiyeti getiren Fransız yıldız için taraftarların, özel hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Gomis bugün ilk 11'deki yerini alacak ve sevgi seline atacağı gollerle karşılık verecek.
İŞTE GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ