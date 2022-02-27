Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme övgü: Talibi çok olur
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. 3-2'lik skorla zor da olsa Sivasspor engelini geçmeyi başaran siyah-beyazlı ekip 3 puanı cebine koydu. Karşılaşma sonrası spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
27.02.2022 08:56 - Son Güncelleme: 27.02.2022 08:56
SİNAN VARDAR - YILDIZLAR PARLADI
Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sivas'tan 3 puanla dönerken Ghezzal, Batshuayi, Umut Meraş'ın yıldızlaştığı maçta o eski başarılı günlere döneceğinini sinyallerini verdi.