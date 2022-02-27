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Haberler Spor Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme övgü: Talibi çok olur

Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme övgü: Talibi çok olur

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. 3-2'lik skorla zor da olsa Sivasspor engelini geçmeyi başaran siyah-beyazlı ekip 3 puanı cebine koydu. Karşılaşma sonrası spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

27.02.2022 08:56 - Son Güncelleme: 27.02.2022 08:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - YILDIZLAR PARLADI
Beşiktaş ligin en zor deplasmanlarından biri olan Sivas'tan 3 puanla dönerken Ghezzal, Batshuayi, Umut Meraş'ın yıldızlaştığı maçta o eski başarılı günlere döneceğinini sinyallerini verdi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

6 saatlik yorucu bir yolculuk yapan Beşiktaş; ligin istikrarlı takımı Sivasspor karşısında hırslı başlamasının semeresini erken bir golle elde etti. Siyah-beyazlı takımın iyi başladığı maçta temposunu 90 dakikaya yayması da önemli bir gelişmeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk golde; Ghezzal'in bindirmesi, Alex'in güzel asisti, Batshuayi'nin filelere giden vuruşu kalite kokuyordu. Sivasspor golden sonra özellikle kanatlardan bindirmeler yaparken Yatabare'nin beraberliği getiren golünde Beşiktaş kalecisi Ersin hatalı mıydı; eh işte!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kartal dün takım olarak olarak savaştı. Necip yine ilk 11'de yer buldu ve oyunda kaldığı süre içinde yine yüreğini ortaya koyan oyuncuydu. Alex ve Kenan diğer maçlara göre daha verimli olmaya çalıştılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk golde atağın koordinatları çizen Ghezzal'in ikinci goldeki kafa vuruşu Cezayirli futbolcunun sihirbazlık gösterisi gibiydi. Batshuayi attığı iki golün dışında çalışkanlığıyla "Ben buyum" dedi.

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