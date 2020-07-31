Haberler Galeri Spor Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Erol Bulut meğer...

Erol Bulut'un transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Fenerbahçe'yle anlaştığı iddia edilen Erol Bulut meğer...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Beşiktaş'tan ayılacak Caner Erkin'in yeni takımı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olup olmayacağı, Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosunu nasıl şekillendireceği merak konusu. Bu gündemden sıyrılıp biraz geçmişe gitmenin vakti. Tanıdığımız bu futbolcuların transfer oldukları bu takımların bazılarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Caner Erkin'den Tümer Metin'e, Erol Bulut'tan Gökhan Töre'ye ünlü futbolcuların ilginç transferleri.

31.07.2020 14:36 - Son Güncelleme: 31.07.2020 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





