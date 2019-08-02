Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, hazırlık maçlarında da Bayern Münih ve Real Madrid karşısında hezimete uğrayan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Mehmet Topal ile yeniden anlaşılacağı iddia edilirken, yönetimin savunmadaki eksiklikleri bu hamle ile gidermeyi planladığı belirtildi. İşte o sürpriz gelişmenin detayları...

02.08.2019 09:20 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





