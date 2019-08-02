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Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, hazırlık maçlarında da Bayern Münih ve Real Madrid karşısında hezimete uğrayan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Mehmet Topal ile yeniden anlaşılacağı iddia edilirken, yönetimin savunmadaki eksiklikleri bu hamle ile gidermeyi planladığı belirtildi. İşte o sürpriz gelişmenin detayları...

02.08.2019 09:20 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:20
Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

'6' NUMARA EKSİĞİ
Fenerbahçe'nin en kalabalık yeri orta saha olsa da defansif anlamda sınıf atlatacak isim yok.

Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal Jailson ve Ozan Tufan'ı yeterli bulmuyor.

Fenerbahçe'de transferde sürpriz karar! Mehmet Topal geri dönüyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Tolga Ciğerci ise bir sene futboldan uzaktı ve yine sakatlandı.

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