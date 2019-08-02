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Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın Olimpija Ljubljana maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, maçında kalecisi Farnolle'un ırkçı saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sarı-siyahlı takımın Beninli file bekçisi Fabien Farnolle, "Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar" dedi.

02.08.2019 01:15 - Son Güncelleme: 02.08.2019 01:15
Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından ırkçı hareketlere maruz kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamada bulunan Fabien Farnolle, müsabakanın sonunda kendisine yönelik ırkçı hareketlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

"Maç içinde olabilecek olaylara karşı her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Futbolda baskı her zaman olacaktır. Ancak maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Belki bu ülkeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Çünkü biz buraya futbol oynamaya geliyoruz, insanlara bir şölen sunuyoruz. Beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey. Utanç duyulması gereken bir şey."

Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Farnolle'e yönelik ırkçı hareketlerle ilgili, "Müsabakanın üzücü anları oldu. Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Çocuk içerde ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık." ifadelerini kullandı.

Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Yeni Malatyaspor'un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, açıklamada bulundu.

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