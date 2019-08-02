Malatyasporlu futbolcu Fabien Farnolle'e Slovenya'da ırkçı saldırı!

"Maç içinde olabilecek olaylara karşı her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Futbolda baskı her zaman olacaktır. Ancak maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Belki bu ülkeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Çünkü biz buraya futbol oynamaya geliyoruz, insanlara bir şölen sunuyoruz. Beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey. Utanç duyulması gereken bir şey."