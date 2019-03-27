Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Önceki gün emekliliğini açıklayan 30 yaşındaki sporcu Conor McGregor hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık bir aydır Elif Aksu ile birlikte olduğu iddia edilen Conor McGregor'ın emekliliğinin arkasında yine Elif Aksu'nun olabileceği belirtildi. Ayrıca McGregor'a cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

27.03.2019 12:47 - Son Güncelleme: 27.03.2019 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





