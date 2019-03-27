GaleriSpor

Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Önceki gün emekliliğini açıklayan 30 yaşındaki sporcu Conor McGregor hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık bir aydır Elif Aksu ile birlikte olduğu iddia edilen Conor McGregor'ın emekliliğinin arkasında yine Elif Aksu'nun olabileceği belirtildi. Ayrıca McGregor'a cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

27.03.2019 12:47 - Son Güncelleme: 27.03.2019 13:14
Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Şaşkına çeviren kararın perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

CONOR MCGREGOR EMEKLİ OLDU TIKLA VE İZLE

Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Conor McGregor'ın adı geçtiğimiz günlerde Elif Aksu ile anılmış ve magazin dünyası bu birlikteliği konuşmuştu.

Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 27. yaş günü partisine katılıp Brezilyalı yıldızla el ele görüntülenen Elif Aksu, bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Conor McGregor'ın emekliliği hakkında şok iddia! Elif Aksu ve taciz...

İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın başkan adayları artıyor! İçlerinde bir kadın aday da var
Galatasaray'ın başkan adayları artıyor! İçlerinde bir kadın aday da var