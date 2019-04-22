Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!
Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor... Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de, ara transfer döneminden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay Arslan performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan Tolgay Arslan'ı 11'den kesmeyen Ersun Yanal da eleştiri oklarının hedefinde. Alınan yenilgi sonrası Yanal, Tolgay Arslan inadından vazgeçebilir. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar Tolgay Arslan'a tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.
22.04.2019 10:37
- Son Güncelleme: 22.04.2019 10:42
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