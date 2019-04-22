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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor... Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de, ara transfer döneminden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay Arslan performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan Tolgay Arslan'ı 11'den kesmeyen Ersun Yanal da eleştiri oklarının hedefinde. Alınan yenilgi sonrası Yanal, Tolgay Arslan inadından vazgeçebilir. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar Tolgay Arslan'a tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

22.04.2019 10:37 - Son Güncelleme: 22.04.2019 10:42
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla eleştirilen Tolgay Arslan yine büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

Tolgay'ın son haftalarda ciddi bir düşüş yaşaması nedeniyle gurbetçi oyuncunun kızağa çekilmesi bekleniyor... Tolgay, geldiğinden beri Yanal'ın vazgeçilmezi konumunda...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

Yanal'da eleştirilerden nasibini alırken istatistiklere bakıp 28 yaşındaki oyuncuya kesik atması an meselesi.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 69 dakika sahada kalan Tolgay'ın ne şutu, ne isabetli şut pası ne de isabetli ortası var...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için beklenen oldu!

7 kayıp ile en çok top kaybeden iki oyuncudan biri olan Tolgay Arslan ile ilgili radikal bir karar alınması bekleniyor...

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