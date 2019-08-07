Fenerbahçe'de tarihi operasyon! 4 gelen 4 giden var

Süper Lig'de son senelerde yaşadığı başarısızlıkları bu yıl unutturmak isteyen Fenerbahçe'de tarihi bir transfer operasyonu başlıyor. Ali Koç'un transfer açıklamasından sonra daha da heyecanlanarak beklentiye giren sarı-lacivertli taraftarlar yapılacak takviyeleri merakla bekliyor. Kadroya birçok yıldız ismi katması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

07.08.2019 10:38 - Son Güncelleme: 07.08.2019 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





